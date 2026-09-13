La capital acoge el primer Gran Premio en el trazado de IFEMA, una cita que se emitirá en abierto en Telecinco y donde Andrea Antonelli busca afianzar su liderato al frente del mundial

El Gran Premio de España de Fórmula 1 aterriza en la capital española para la disputa de su primera edición en el trazado de Madring, ubicado en el recinto de IFEMA. La cita en la pista madrileña representará un hito en el calendario del automovilismo y se ofrecerá de forma gratuita para los aficionados, ya que la retransmisión televisiva de la prueba se emitirá de manera abierta en directo a través del canal Telecinco.

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En el plano deportivo, la prueba en el circuito de IFEMA se presenta como una oportunidad clave para el piloto italiano Andrea Antonelli. El representante de la escudería Mercedes afronta la cita con la intención de seguir ampliando su ventaja al frente de la clasificación general del mundial frente a sus inmediatos perseguidores en la tabla.

Liderato del mundial y margen de puntos de Andrea Antonelli

El piloto trasalpino llega a Madrid situado en lo más alto de la tabla de pilotos, avalado por un margen de puntos considerable sobre sus rivales directos. Antonelli aventaja en 66 puntos al británico George Russell y en 76 puntos a Lewis Hamilton, los dos competidores que ocupan los puestos de persecución en el campeonato. La carrera en Madring se perfila así como un escenario estratégico para que el integrante de la escudería Mercedes mantenga o incremente la distancia en el liderato.

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Meet MADRING 🙌



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El Gran Premio de España supone el estreno oficial del circuito de IFEMA en la máxima categoría del automovilismo deportivo, congregando la atención sobre las características de este nuevo trazado urbano y la respuesta de los monoplazas.

Horario de la carrera y emisión en televisión

La actividad principal del fin de semana en el trazado madrileño culminará el domingo 13 de septiembre con la disputa de la prueba definitiva. Los aficionados podrán seguir el evento tanto por televisión como en las sesiones previas del fin de semana.

Domingo 13 de septiembre (Carrera): 15:00 horas

Respecto a la cobertura del evento, el seguimiento en directo estará garantizado en abierto para todo el territorio nacional. Tanto la sesión de clasificación programada para la jornada del sábado como la gran carrera del domingo se emitirán de manera abierta a través del canal Telecinco.