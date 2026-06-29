Esta semana, Escorpio (del 29 de junio al 5 de julio de 2026) se mueve entre conversaciones necesarias y decisiones que has estado posponiendo. Los astros activan tu intuición —esa que casi nadie más tiene—, pero te piden algo clave: elegir con calma, no con impulso. En amor, trabajo y salud, el ritmo se vuelve más claro a medida que avanzan los días.

Amor y relaciones

El clima emocional se vuelve más intenso del 29 de junio al 1 de julio: si hay asuntos pendientes, saldrán a la luz. Para quienes están en pareja, puede aparecer una charla “de fondo” sobre confianza y expectativas. Escorpio suele ir directo al núcleo; esta vez, intenta formularlo con tacto para que no suene a interrogatorio.

Entre el 2 y el 4 de julio, la comunicación mejora si reduces la tensión. Venus favorece los gestos pequeños: un plan espontáneo, un mensaje a la hora justa o una aclaración breve pueden desactivar discusiones antiguas. Los solteros notarán que atraen miradas por su magnetismo, pero conviene distinguir entre interés real y simple curiosidad.

El 5 de julio, la energía pide acuerdos: menos “tú nunca” y más “podemos ajustar esto”. Si buscas una relación más sólida, es el momento de poner un límite sano y, a la vez, abrir espacio a la complicidad.

Trabajo y finanzas

En el ámbito laboral, la semana arranca con presión mental: del 29 de junio al 1 de julio tu mente revisa detalles, prioriza y detecta riesgos. La clave es no absorberlo todo. Júpiter en un ángulo constructivo te ayuda a convertir intuición en estrategia, pero necesitas pedir apoyo o recursos cuando haga falta.

Del 2 al 4 de julio, se abre una ventana para negociación: revisa condiciones, plazos y presupuestos. Puede surgir una oportunidad relacionada con un cambio de rol, una colaboración o una propuesta que parecía “en pausa”. Mantén tu profesionalidad, pero no temas mostrar tu postura con firmeza.

Financieramente, el 3 y el 4 son días propicios para ordenar: revisa suscripciones, deudas y gastos recurrentes. Evita decisiones impulsivas bajo emoción; Escorpio tiene una gran capacidad para ahorrar cuando entiende el “por qué” de cada gasto.

Salud y bienestar

Tu salud esta semana depende mucho del sistema nervioso: el exceso de rumia pasa factura. Los astros te favorecen si conviertes la intensidad en rutina. Caminar con constancia, estiramientos suaves o una sesión de respiración consciente pueden bajar la activación interna.

Presta atención a la hidratación y al sueño, especialmente del 1 al 3 de julio: si duermes “a ratos”, tu energía se vuelve dispersa y la mente exagera señales del cuerpo. Una planificación simple (horario fijo para acostarte y una comida ligera en la noche) te devuelve estabilidad.

Días clave de la semana

29 de junio: Arranque intenso para poner nombre a lo que sientes. Ideal para abrir un diálogo importante sin rodeos, pero con respeto.

Arranque intenso para poner nombre a lo que sientes. Ideal para abrir un diálogo importante sin rodeos, pero con respeto. 2 de julio: Buen día para aclarar malentendidos en el trabajo y ajustar prioridades. Si presentas una idea, hazlo con datos y un objetivo claro.

Buen día para aclarar malentendidos en el trabajo y ajustar prioridades. Si presentas una idea, hazlo con datos y un objetivo claro. 5 de julio: Momento de acuerdos: cierra pendientes afectivos o laborales con una conversación concreta que deje el camino definido.

Consejo semanal para Escorpio

Escorpio, esta semana no se trata de “aguantar”, sino de dirigir tu energía. Usa tu profundidad para tomar decisiones con intención: habla cuando sea necesario, negocia con firmeza y cuida el cuerpo como si fuera tu mejor aliado. Cuando conviertes la intensidad en enfoque, todo encaja.