La cadena pública nacional altera su programación habitual del lunes debido a la retransmisión deportiva. La nueva entrega desvela el veredicto sobre Victoria, mientras se ratifica la gestación de Matilde ante la incredulidad de Atanasio y Benigna.

La ficción diaria de la televisión pública nacional sufre una modificación en su calendario de emisiones de la próxima semana. La 1 estrenará el capítulo 441 de ‘Valle Salvaje’ el próximo martes 30 de junio, debido a que la jornada del lunes 29 la cadena ofrecerá una retransmisión de fútbol. En este nuevo episodio, los espectadores asistirán a revelaciones determinantes que aclaran la distancia entre la información que manejan los propios personajes de la trama y la que disponen los seguidores de la producción.

Uno de los ejes principales de la entrega se centra en la figura de Victoria Salcedo de la Cruz, quien se ha transformado en mártir en Valle Salvaje y en aliada de la duquesa de Miramar. A pesar de que la realidad conocida por el público constata que Victoria no es trigo limpio —al ser la responsable de la muerte de Pilara, hermana de Mercedes y primera esposa de José Luis Gálvez de Aguirre, además de haber ordenado el asesinato de su propio hermano, el padre de Adriana, Bárbara y Pedrito—, las mujeres de Valle Salvaje se sitúan por encima de los conflictos. De este modo, incluso Matilde ha acudido en socorro de su archienemiga, la misma persona que le hizo creer que se encontraba en estado de gestación.

La confirmación oficial del embarazo llega de manera definitiva a través de las palabras de don Jaime, quien afirma de forma categórica que la preñez de doña Matilde sigue adelante, un hecho ante el cual ni Atanasio ni Benigna logran dar crédito. En términos cronológicos de la narración, se estima que el nacimiento del niño o niña se produzca a finales de 1764 o a principios de 1765.

Por otro lado, el devenir judicial de Victoria queda visto para sentencia. Aurelio Montiel, personaje interpretado por Fernando Sansegundo, ya dispone de su veredicto definitivo y concluye que la investigada actuó de mala fe. Ante esta resolución, el obispo procederá a trasladar al tribunal que la ex duquesa de Valle Salvaje es culpable del delito de bigamia, abriendo la incógnita sobre si será juzgada o condenada. Por su parte, don Hernando, encarnado por Óscar Rabadán, reclama de forma explícita que se le aplique el mayor de los castigos posibles, una postura que transmite directamente tanto a José Luis como a don Aurelio.

En el entorno de la residencia, la desaparición de dos personajes activa las alarmas. Luisa, papel interpretado por Loren Mairena, y Bárbara constatan la imposibilidad de localizar a Rosalía, interpretada por Beatriz Reina, y a María. La incertidumbre crece en torno a si Leonor, personaje a cargo de Helena Zumel, conocía con antelación los planes de su hermana, al tiempo que Leonor interviene de forma expedita para impedir que Luisa y Bárbara abandonen la habitación y den la voz de alarma. En paralelo, se descubre que Rosalía le jura a María que no volverán a ser separadas.

Finalmente, el plano de las relaciones personales y familiares sumará nuevas interacciones en este episodio. Enriqueta, interpretada por Marta Tomasa, aconseja a su hijo Braulio, a quien da vida Manuel Gareno, que sorprenda a Manuela, personaje de Lydia Pavón, con un detalle bonito, espectacular y de elevado coste. No obstante, Manuela deja caer ante Alejo, encarnado por Mateo Jalón, que las intenciones de Braulio pasan por retenerla en Valle Salvaje. Por último, Martín, interpretado por Marcos Orengo, confiesa a Pepa, papel de Elena Navarro, su incapacidad para olvidar las vivencias compartidas, mientras Francisco, a quien da vida Rafa Álamos, prosigue con la organización de su boda con ‘Pepita’ y comunica el avance de los preparativos a su padre, Amadeo.