La producción diaria de Antena 3 afronta una entrega marcada por las consecuencias de la muerte de Brossard y los planes de traslado a Tánger, en el episodio que se emite este lunes 29 de junio a partir de las 15:50 horas.

La tercera temporada de la serie diaria de Antena 3, ‘Sueños de libertad’, continúa su desarrollo en la sobremesa nacional con la emisión de su capítulo 592 este lunes 29 de junio. La ficción, que se emite en su horario habitual a partir de las 15:50 horas, atraviesa un periodo de alta intensidad argumental tras el regreso de Fina, la excarcelación de Nieves y la trágica e inesperada muerte del empresario francés Brossard, acontecimientos que coinciden con una etapa revolucionada por la incorporación de diez nuevos intérpretes a un reparto encabezado por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón y Nancho Novo.

En la nueva entrega de este lunes, las repercusiones empresariales y personales centran la trama. Damián se mantiene firme en su controvertida postura de vender La Industrial, una medida que considera indispensable para obtener la liquidez necesaria y afrontar la compra de las instalaciones de la fábrica a Brossard. Ante esta situación, Tasio interviene de manera directa e intenta convencer a su padre de que desista de la venta. El argumento de Tasio se basa en que la repentina desaparición del francés podría alterar el escenario actual si el hijo del fallecido optase por mantener la producción en Toledo. Por ello, solicita a Damián un margen de espera antes de tomar decisiones drásticas, a expensas de mantener una conversación con Félix Cifuentes para conocer de primera mano cuáles son las intenciones reales de Hugo Brossard. Sin embargo, la posterior llegada de Félix Cifuentes a La Industrial arroja un jarro de agua fría sobre estas expectativas, al dejar entrever que los planes originales para el traslado de la producción a Tánger siguen adelante.

En el ámbito sentimental, las confidencias y los conflictos interpersonales se intensifican. Miguel, tras ser observado por su hermana Mabel sumido en la distracción, termina por confesarle sus verdaderos sentimientos hacia Claudia. A pesar de sus dudas sobre cómo actuar ante la dependienta, recibe el consejo de Mabel para que dé el paso definitivo y hable con ella. Paralelamente, Claudia comparte con Manuela las habladurías que circulan en torno a la relación entre Begoña y Eduardo. Esta información llega rápidamente a oídos del chófer a través del ama de llaves. El eco de estos rumores también alcanza a Andrés, quien decide abordar el asunto directamente con Begoña para manifestarle su total respaldo frente a los comentarios.

Por otra parte, la dinámica familiar de Nieves y Pablo vive nuevos focos de tensión. Pablo traslada a Nieves las impresiones extraídas tras su conversación con Salva, la persona de la que está enamorada su hija. Pese a los recelos iniciales, Nieves no duda en defender al cantinero ante los reproches de su marido. La controversia familiar se extiende a Mabel, quien decide enfrentarse a su padre tras conocer, por mediación de Miguel, la opinión que este mantiene respecto a Salva. En el entorno de la fábrica, don Agustín protagoniza un tenso encuentro con Paula al descubrir que trabaja como operaria, exigiéndole decencia y decoro. Esta actitud tiene consecuencias inmediatas, ya que Paula echa en cara a Tasio el desprecio mostrado hacia las mujeres durante su coincidencia previa en la cantina.

Finalmente, el plano emocional de Fina vuelve a ser objeto de análisis. Digna conversa con ella para hacerle ver la madurez que ha alcanzado, asegurándole que su padre se sentiría orgulloso de su evolución. Asimismo, Digna le expone que Marta no se encuentra preparada para mantener una relación con una persona de su autonomía, en un momento en el que Fina reconoce el malestar que le genera haber gestionado de forma errónea su situación con Bianca.