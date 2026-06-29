Para Leo, del 29 de junio al 5 de julio de 2026 la semana se presenta como un punto de giro: se alinean conversaciones que vienen de antes, se aclaran prioridades en el ámbito laboral y el cuerpo te pide más coherencia entre lo que haces y lo que descansas. Tus astros remarcan una idea central: cuando lideras con calidez, las oportunidades responden.

Amor y relaciones

Esta semana, el amor para Leo se vuelve más concreto. Si estás en pareja, el 30 de junio y el 2 de julio marcan dos momentos especialmente fértiles para hablar de expectativas: no para discutir, sino para acordar “cómo te gustaría que te quieran” y “qué puedes pedir tú”. Tu estilo directo suma si lo acompañas con escucha real.

Si estás soltero/a, habrá señales que no pasan de largo: notas pequeñas, invitaciones espontáneas y una conversación que empieza casual y termina con tensión emocional. El mejor enfoque es no acelerar: deja que la otra persona sienta tu seguridad antes de pedir claridad.

En el plano relacional, evita el impulso de imponer tu ritmo. Entre el 1 y el 4 de julio, cualquier gesto de orgullo puede agrandarse. En cambio, si das un paso atrás para preguntar “¿qué necesitas ahora?”, la conexión se estabiliza.

Trabajo y finanzas

Leo entra en modo eficiente en la semana del 29 de junio al 5 de julio. El 29 y el 1 de julio destacan por el empuje para cerrar asuntos pendientes: envíos, reuniones de seguimiento, decisiones que llevabas aplazando. Tu talento para resumir y motivar resulta clave; úsalo para ordenar a tu alrededor, no para competir.

Con respecto a dinero, la clave es el control fino. A mediados de semana (2 y 3 de julio) revisa gastos recurrentes y contratos: puede aparecer una letra pequeña o un pago que no cuadra. No se trata de desconfiar, sino de poner números donde hoy hay intuición.

Si buscas un cambio profesional, esta semana te conviene más que nunca para preparar el terreno: actualizar CV, perfilar candidatura interna o pedir una reunión de evaluación. Tu mejor argumento será tu historial de resultados, no solo tu entusiasmo.

Salud y bienestar

Tu bienestar pide una rutina más estable. El 30 de junio y el 4 de julio son días sensibles: podrías notar tensión por exceso de agenda o por querer hacerlo todo “a tu manera”. Prioriza sueño suficiente y pequeños hábitos sostenibles (caminar después de comer, estiramientos suaves, hidratación real).

Ojo con el nervio: cuando te faltan momentos de pausa, tu cuerpo lo traduce en sobrecarga. Recuperarás energía si eliges una actividad que te dé sensación de control: limpieza del espacio, orden de escritorio o entrenamiento de intensidad moderada.

Días clave de la semana

29 de junio (lunes): arranque potente. Te toca liderar con claridad y marcar prioridades en el trabajo; buen día para plantear objetivos y delegar.

arranque potente. Te toca liderar con claridad y marcar prioridades en el trabajo; buen día para plantear objetivos y delegar. 2 de julio (jueves): foco en amor y acuerdos. Conversación que puede cerrar malentendidos y convertir una expectativa en un plan real.

foco en amor y acuerdos. Conversación que puede cerrar malentendidos y convertir una expectativa en un plan real. 4 de julio (sábado): bienestar en primer plano. Ideal para ajustar rutinas, reducir la carga mental y recuperar el equilibrio físico.

Consejo semanal para Leo

Confía en tu capacidad para iluminar el camino, pero esta semana hazlo con una regla de oro: primero escuchar, luego decidir. Cuando tus palabras nacen desde el cuidado y tus acciones respetan tus límites, el amor se ordena, el trabajo avanza y tu salud responde con energía renovada.