Del 12 al 18 de octubre de 2026, Libra debe afinar el equilibrio entre lo que deseas y lo que puedes sostener. En Ceuta, con ritmos y rutinas marcadas, conviene priorizar conversaciones claras y ordenar tareas para evitar que el día a día se llene de imprevistos.

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Amor y relaciones

La comunicación marcará estas jornadas: si hay una conversación pendiente, encauzarla con calma y sin rodeos ayudará a recuperar complicidad. En el contexto local —encuentros tras el trabajo, planes de tarde o reencuentros en espacios habituales— es buen momento para aclarar malentendidos acumulados por falta de tiempo. Con pareja, la tendencia es a buscar acuerdos prácticos sobre organización, compromisos y límites; evita prometer “sobre la marcha” sin haber medido tu disponibilidad. En relaciones sin convivencia, insistir en quedar puede funcionar, pero mejor con un plan concreto que con expectativas difusas. Para quienes están solteros, sale a relucir la proyección social: presentarte con naturalidad y dejar que la otra persona marque el ritmo puede abrir conexiones que piden coherencia entre palabra y acto.

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Trabajo y finanzas

En lo laboral, Libra entra en una fase de revisión: replantea prioridades y ordena el calendario para reducir fricciones con plazos y responsabilidades compartidas. Las finanzas requieren criterio: revisa suscripciones, compras impulsivas y compromisos que ya no te aportan; si debes negociar horarios o tareas, arguméntalo con hechos y mantén un tono sereno. Avanza por vías formales: solicitudes, documentación y acuerdos por escrito facilitarán dejar constancia de lo acordado.

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Salud y bienestar

El bienestar mejorará si reduces la carga mental y sueltas lo que no te corresponde asumir. Una rutina de descanso más ordenada y pausas breves durante el día ayudarán a que el cuerpo acompañe el ritmo. Nota la tensión acumulada en cuello, hombros y respiración; actividades suaves —paseos, estiramientos y tiempo al aire libre— encajan con el ambiente de la ciudad y favorecen la recuperación. Prioriza pequeñas medidas que puedas mantener a diario antes que soluciones puntuales difíciles de sostener.

Días clave de la semana

Lunes, 12 de octubre: arranque útil para fijar prioridades. Si te esperaban mensajes o pendientes, es un buen día para encauzarlos con orden.

arranque útil para fijar prioridades. Si te esperaban mensajes o pendientes, es un buen día para encauzarlos con orden. Jueves, 15 de octubre: mejor momento para conversaciones laborales y acuerdos. Favorece cerrar detalles y dejar constancia de lo hablado.

mejor momento para conversaciones laborales y acuerdos. Favorece cerrar detalles y dejar constancia de lo hablado. Sábado, 17 de octubre: fecha favorable para planes afectivos y socializar sin prisas. La clave: coherencia entre lo que propones y lo que puedes cumplir.

Consejo semanal para Libra

Decide con calma y actúa con consistencia. Equilibra el deseo de agradar con la necesidad de poner límites para que amor, trabajo y salud se alineen mejor con tu ritmo en Ceuta.

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