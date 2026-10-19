La huelga general del 11 de noviembre avanza con la formalización del registro por parte de varios sindicatos, incluyendo CCOO, UGT, CGT, CNT, Co.Bas, Intersindical y la Unión de Actores y Actrices. Este acto unitario se celebró ante el Ministerio de Trabajo y Economía Social y busca unir las luchas por la vivienda y la dignidad laboral.

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‹ › Foto 1 de 3 Huelga general del 11N por derecho a la vivienda y condiciones dignas

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La nueva herramienta digital Toka, alojada en participa.huelgaporlavivienda.org, permitirá a la ciudadanía inscribirse y consultar actividades programadas en todo el país. La aplicación estará disponible próximamente en iOS y Android.

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La convocatoria pretende paralizar el país durante 24 horas y surge en reacción al aumento del coste de vida y la especulación inmobiliaria, buscando medidas estructurales que garanticen derechos básicos.

Entre las reivindicaciones se mencionan la recuperación de viviendas vacías para alquiler, la creación de un gran parque público de vivienda, y la bajada de precios de alquileres, así como mejoras en salarios y pensiones.

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas hace un llamado a la ciudadanía para participar en la movilización y cambiar las reglas del juego, asegurando que el 11N se presenta como una oportunidad de unidad frente a situaciones económicas adversas.