El 14 de noviembre de 1879 vino al mundo en Ceuta Antonio Escobar Huerta.
Lee tambien: Montse Escobar advierte sobre el consumo impulsivo en Black Friday
1879: Antonio Escobar Huerta nace en Ceuta
Nació en la entonces denominada calle Remedios. Su papel en la Guerra Civil es el aspecto por el que más se recuerda a este general de la Guardia Civil, cuya carrera militar destacó en la España del siglo XX.
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.
Fuente: Ceuta Turismo, «Nace en Ceuta el general Antonio Escobar Huerta», que toma como referencia «El Pueblo de Ceuta · Antonio Escobar Huerta, general de la Guardia Civil».
Lee tambien: Un piquete irrumpe en el plató y corta en directo la emisión del programa de Gemma Nierga en TVE Cataluña por la huelga general
Otras efemérides del 14 de noviembre
2020: Protestas en Perú dejan dos jóvenes fallecidos
Durante las manifestaciones contra el gobierno de Manuel Merino en Perú, dos jóvenes manifestantes fallecieron en 2020, y la ciudadanía exigió después que Merino renunciara a la presidencia.
2012: Una huelga general recorre España y otros países europeos
En 2012 se celebró una huelga general en España y otros países de Europa.
1989: Una inundación afecta a Málaga
En 1989, una grave inundación afectó a Málaga, en España.
Fuente de las efemérides generales: Wikipedia, efemérides del 14 de noviembre.