El 14 de noviembre de 1879 vino al mundo en Ceuta Antonio Escobar Huerta.

Lee tambien: Montse Escobar advierte sobre el consumo impulsivo en Black Friday

1879: Antonio Escobar Huerta nace en Ceuta

Nació en la entonces denominada calle Remedios. Su papel en la Guerra Civil es el aspecto por el que más se recuerda a este general de la Guardia Civil, cuya carrera militar destacó en la España del siglo XX.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Fuente: Ceuta Turismo, «Nace en Ceuta el general Antonio Escobar Huerta», que toma como referencia «El Pueblo de Ceuta · Antonio Escobar Huerta, general de la Guardia Civil».

Lee tambien: Un piquete irrumpe en el plató y corta en directo la emisión del programa de Gemma Nierga en TVE Cataluña por la huelga general

Otras efemérides del 14 de noviembre

2020: Protestas en Perú dejan dos jóvenes fallecidos

Durante las manifestaciones contra el gobierno de Manuel Merino en Perú, dos jóvenes manifestantes fallecieron en 2020, y la ciudadanía exigió después que Merino renunciara a la presidencia.

2012: Una huelga general recorre España y otros países europeos

En 2012 se celebró una huelga general en España y otros países de Europa.

1989: Una inundación afecta a Málaga

En 1989, una grave inundación afectó a Málaga, en España.

Fuente de las efemérides generales: Wikipedia, efemérides del 14 de noviembre.

Te puede interesar