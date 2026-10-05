Durante su intervención en directo, el ‘streamer’ reflexiona sobre las dificultades de emancipación de los trabajadores cualificados y lo relaciona directamente con la baja natalidad en el país.

El ‘streamer’ Ibai Llanos se ha pronunciado públicamente sobre la crisis de la vivienda que atraviesa España durante una de sus habituales emisiones en directo en la plataforma Twitch. En su intervención, el creador de contenido vasco analizó la tensión social vivida en la Puerta del Sol de Madrid a raíz del desahucio de Maricarmen, un episodio que calificó como el detonante que «ha explotado y ha acabado en manifestaciones». Dirigiéndose a su audiencia, incluidos sus seguidores internacionales que no estuvieran al tanto de la actualidad nacional, Llanos avanzó la posibilidad de que pudiera «haber elecciones el mes que viene», un extremo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado posteriormente durante la mañana de este lunes.

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El comunicador enfatizó que «el tema de la vivienda en España lleva siendo vergonzoso muchos, muchos años» y situó los recientes acontecimientos en el centro de la controversia pública. A través de su exposición en la plataforma digital, el ‘streamer’ trasladó su preocupación por el deterioro del acceso a una vivienda digna en el país, conectando los sucesos desencadenados en el centro de la capital con la creciente indignación social y el inminente horizonte electoral que afronta la ciudadanía.

Las dificultades de emancipación para los jóvenes cualificados

Durante su reflexión, Ibai Llanos expuso ejemplos concretos basados en la experiencia de antiguos profesionales con los que coincidió en la Liga de Videojuegos Profesional (LVP). El creador de contenido señaló la paradoja que viven trabajadores de 30 años que cuentan con titulación universitaria, máster y un empleo estable, pero a quienes les resulta del todo inalcanzable acceder a una propiedad inmobiliaria o emanciparse de manera independiente.

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En este sentido, el comunicador vasco cuestionó abiertamente las condiciones de habitabilidad a las que se ven abocados los adultos jóvenes en las grandes ciudades. «¿Cómo es posible que una persona con 30 años, habiendo terminado una carrera, habiendo terminado incluso un máster trabajando, viva en Madrid en un piso acompañado por dos italianos que no conoce de nada?», se preguntó Llanos ante su audiencia, añadiendo que esta situación responde a que «para lo único para lo que le llega es para alquilar una habitación o para alquilarse él un piso solo».

Asimismo, el ‘streamer’ contrapuso las aspiraciones tradicionales de progreso socioeconómico con la realidad actual. Llanos sostuvo que lo lógico sería que las personas soñaran con aspiraciones como ser consejero delegado de una compañía, emprender un negocio gastronómico para obtener una estrella Michelin, adquirir un coche de gran cilindrada o competir como futbolista profesional. Sin embargo, lamentó que en la actualidad «el sueño para mucha gente es poder comprarse una casa».

Ibai se pronuncia sobre la situación de la vivienda en España y el desahucio de Maricarmen.



"El tema de la vivienda en España lleva siendo vergonzoso muchos, muchos años. Y Maricarmen da pena. Es una señora de 87 años que sale en silla de ruedas y, joder, un desahucio así dices:… pic.twitter.com/DP3Il1Ogv4 — Terreno Viral (@terrenoviral) October 4, 2026

El impacto del precio de los alquileres en la natalidad

En el tramo final de su análisis sobre el mercado residencial, el creador de contenido vinculó directamente el encarecimiento inmobiliario y la precariedad laboral con el descenso de la natalidad en la sociedad española. A través de una reflexión directa, Llanos cuestionó la estupefacción generalizada ante los bajos índices de nacimientos entre las generaciones más jóvenes.

«Luego que por qué los jóvenes no tienen hijos. Coño, ¿cómo vas a tener hijos si tienes 32 años, compartes piso con dos personas que no conoces, cobras una mierda en tu curro y los precios de los alquileres y de las casas son una puta vergüenza?», planteó de forma explícita el ‘streamer’ antes de dar por concluido el asunto y continuar con la temática habitual de su retransmisión. Sus palabras condensan el malestar generalizado ante la escalada de los precios del alquiler y la compra de inmuebles, situando el problema residencial como una de las principales barreras estructurales para el desarrollo vital y familiar de la juventud en España.