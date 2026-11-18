MADRID / CANARIAS — El escándalo en torno a los abusos cometidos en el internado de la Orden San Juan de Dios en Canarias continúa ampliándose tras la aparición de cuatro nuevas víctimas que han decidido alzar la voz. Los afectados describen una atmósfera irrespirable de coacción y abusos continuados, sintetizando la vivencia en el centro con una contundente afirmación: “Era el terror”.

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Estos nuevos testimonios incorporan a la causa el señalamiento directo a varios hermanos de la congregación, destapando un patrón de abusos y agresiones que habrían tenido lugar en el interior de las instalaciones educativas y residenciales durante décadas pasadas. Ante la gravedad y la persistencia de las acusaciones, la propia orden religiosa ha tomado medidas activando procedimientos específicos para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades internas.

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La investigación interna y el impacto de los testimonios

La apertura de estos expedientes de investigación por parte de San Juan de Dios se produce en paralelo al goteo de denuncias públicas que han sacudido a la institución en los últimos tiempos. Las revelaciones de los afectados no solo detallan agresiones de índole sexual, sino también un clima generalizado de castigos físicos y severa disciplina que marcó la infancia de los menores internados en el centro canario.

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Con la suma de estos cuatro testimonios —que apuntan de forma directa a nuevos implicados en el seno de la orden—, el cerco judicial y social sobre las prácticas del pasado en el internado se estrecha, intensificando la presión sobre las instituciones religiosas para esclarecer por completo el alcance de los abusos y ofrecer reparación a los afectados.