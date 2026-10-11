Durante la gala del V aniversario de OKBALEARES en Palma, el comunicador defendió a Carmen Porter y criticó los intentos de boicot comercial contra su programa.

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PALMA. — En el marco de la celebración del V aniversario de OKBALEARES, celebrado ante 2.500 asistentes en el Palacio de Congresos de Palma, Iker Jiménez intervino de forma contundente para responder a la polémica mediática que rodea a Horizonte. El presentador denunció una campaña coordinada de acoso dirigida hacia su persona, su mujer Carmen Porter y miembros de su equipo como Bea Talegón, lanzando una advertencia clara: «Si a mi equipo le pasa algo, por mínimo que sea, algunos se van a enterar de verdad de lo que vale un peine».

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El origen de la última controversia responde a la difusión de un corte de vídeo de siete segundos extraído del programa. Jiménez aclaró que en dicha secuencia comentaban la normativa de vivienda apodada por la prensa como el «decreto Maricarmen» y no la reciente muerte de la anciana desahuciada en Madrid, como denunció que se ha pretendido difundir. A su juicio, el metraje fue «editado y pulido» de forma sesgada por perfiles en redes y secundado por otros medios de comunicación para simular una mofa sobre la trágica noticia.

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Denuncia de amenazas y presiones a los anunciantes

Durante su discurso, el periodista diferenció el debate o la crítica legítima de las descalificaciones violentas y presiones que asegura estar recibiendo el equipo por parte de otros sectores del oficio:

Ataques en redes: Relató la proliferación de insultos directos y mensajes de odio en los que se ha llegado a desear que les «peguen un tiro» o que los eliminen de los medios de comunicación.

Relató la proliferación de insultos directos y mensajes de odio en los que se ha llegado a desear que les «peguen un tiro» o que los eliminen de los medios de comunicación. Presión comercial: Señaló intentos de coacción dirigidos a las marcas publicitarias para forzar el retiro del patrocinio en su espacio televisivo, agradeciendo el respaldo de los anunciantes que mantienen su apoyo.

Del caso DANA al cara a cara con Pedro Sánchez

Iker Jiménez vinculó la intensidad de la campaña actual con la cobertura realizada durante las riadas de la DANA, asegurando que se pretendió responsabilizar en exclusiva a su espacio de informaciones imprecisas sobre el aparcamiento de Bonaire que también habían publicado otros medios. En este sentido, agradeció el respaldo explícito manifestado por el consejero delegado de Mediaset, Alessandro Salem.

Por último, el presentador volvió a dirigirse al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras las alusiones realizadas por este en el Congreso de los Diputados sobre las audiencias de Horizonte. Jiménez reiteró su invitación formal al jefe del Ejecutivo para mantener una entrevista en directo y debatir cara a cara sobre las informaciones del programa. Por su parte, Carmen Porter concluyó destacando el apoyo recibido por parte de la audiencia en la calle frente al clima de crispación presente en las redes sociales.