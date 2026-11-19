El escritor y presentador recuerda en ‘La Mesa’ de Antena 3 la conversación telefónica en la que el presidente del Gobierno no le permitió reflexionar antes de asumir la cartera de Cultura y Deporte, cargo del que dimitió apenas seis días después.

El escritor y presentador Máximo Huerta ha relatado los detalles de la llamada telefónica en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ofreció asumir la cartera de Cultura y Deporte en junio de 2018. Durante su intervención en el programa La Mesa, emitido en Antena 3, el exministro ha explicado que la propuesta se produjo de manera completamente inesperada y sin margen alguno para valorar el ofrecimiento ni sus implicaciones, hasta el punto de asegurar que, tras aquella experiencia, no ha vuelto a responder a llamadas procedentes de números desconocidos.

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El nombramiento de Máximo Huerta se produjo el 6 de junio de 2018, en el marco de la conformación del primer Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez tras prosperar la moción de censura que supuso la salida de Mariano Rajoy de la Presidencia del Gobierno. Sin embargo, su paso por el Consejo de Ministros fue sumamente breve: presentó su dimisión el 13 de junio de ese mismo año, permaneciendo al frente del Ministerio de Cultura y Deporte durante apenas seis días. Su renuncia tuvo lugar después de que trascendieran públicamente dos sentencias condenatorias ya resueltas por fraude fiscal correspondientes a ejercicios anteriores al inicio de su etapa en la política.

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Una propuesta por sorpresa y sin margen para la reflexión

Al rememorar aquel episodio en el espacio televisivo de Antena 3, Máximo Huerta ha reconstruido el desarrollo exacto del diálogo que mantuvo con el jefe del Ejecutivo nada más prosperar el cambio de Gobierno. Según su testimonio, al descolgar el teléfono se limitó inicialmente a felicitar a Pedro Sánchez por el resultado parlamentario obtenido, al tratarse de un acontecimiento inédito hasta ese momento en la historia política de España.

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Máximo Huerta afirma que cuando Pedro Sánchez lo llamó para ofrecerle ser ministro le dijo que no podía pensárselo, que tenía que responderle en esa misma llamada.



También dice que si pudiera dar marcha atrás en el tiempo diría que no, porque no le ha traído nada bueno.



Ya… pic.twitter.com/kFZVPBQkHS — Emilio Montilla (@EmilioMontilla_) November 19, 2026

Lejos de tratarse de una mera conversación de cortesía o de una consulta puntual sobre cuestiones vinculadas a la comunicación —que fue la primera hipótesis que pasó por la mente del periodista—, el líder socialista le planteó directamente su incorporación al Gabinete. Ante la magnitud del ofrecimiento, la reacción inmediata de Huerta fue solicitar tiempo para meditar la propuesta. No obstante, la contestación de Pedro Sánchez cerró cualquier posibilidad de aplazar la decisión: «No, no, no. Durante la llamada tienes que responder», ha reproducido el escritor sobre las palabras que le trasladó el presidente.

La inmediatez exigida por el jefe del Ejecutivo suscitó la sorpresa de la presentadora de La Mesa, Cristina Pardo, quien subrayó lo llamativo de que no se permitiera sopesar una responsabilidad institucional de tal envergadura sin poder calibrar previamente sus consecuencias personales y profesionales.

El arrepentimiento por una decisión impulsiva tras su fugaz paso por Cultura

Reflexionando sobre los motivos que le llevaron a aceptar el cargo en aquellas condiciones, Máximo Huerta ha reconocido que actuó sin detenerse a analizar la situación, atribuyendo su respuesta tanto a un posible exceso de osadía como al clima emocional que percibía entonces en el conjunto de la sociedad española, que describió como un momento de especial entusiasmo. Asimismo, ha admitido que la idea de ponerse al frente del Ministerio de Cultura le resultó atractiva y que existía un trato previo con Pedro Sánchez, a quien conocía incluso de haber coincidido fuera del ámbito estrictamente institucional.

Con la perspectiva del tiempo transcurrido desde junio de 2018, el exministro ha concluido su intervención mostrando un rotundo arrepentimiento por aquella aceptación precipitada. «No lo pensé. Yo no lo pensé. Yo me dejé», ha insistido Huerta al recordar su decisión de entrar en el Ejecutivo, antes de sentenciar que, si dispusiera de una máquina del tiempo, rechazaría sin dudarlo la oferta de Pedro Sánchez porque su breve etapa ministerial no le ha reportado ningún beneficio.