El periodista matiza el patrimonio que comparte con Carmen Porter en plena polémica sobre la vivienda y abre las puertas de su residencia en La Moraleja.

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MADRID. — En el marco del debate generado por las medidas legislativas en materia de vivienda, el director del programa Horizonte, Iker Jiménez, ha salido al paso de las informaciones difundidas sobre su patrimonio personal. El comunicador aclaró durante la emisión de su espacio televisivo que él y su esposa, Carmen Porter, son propietarios únicamente de un inmueble residencial y un espacio de trabajo: «Tenemos una vivienda y una oficina, pero nos gustaría tener 50», afirmó en tono distendido, al tiempo que cuestionó la doble moral de quienes señalan sus bienes mientras ocultan los de otras figuras públicas.

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Jiménez desmintió de manera categórica las versiones que calificaban a Carmen Porter de «terrateniente» por haber heredado dos parcelas de su abuelo en la provincia de Ávila. En ese sentido, arremetió contra quienes difunden esos relatos y recordó que dentro del sector del entretenimiento «hay presentadores que tienen 19 o actores que tienen 25 (propiedades) y me alegro por ellos».

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Un hogar adaptado al trabajo y al ocio familiar

La pareja de periodistas reside desde el año 2017 en la urbanización La Moraleja, ubicada en el municipio madrileño de Alcobendas. Tras abandonar su anterior piso en el centro de la capital, la familia eligió esta zona residencial por la privacidad, la seguridad y los amplios espacios verdes que ofrece.

Entre las dependencias más destacadas de la vivienda figuran:

La biblioteca central: Un espacio clave de la casa que alberga una colección de aproximadamente 25.000 libros, reflejo de la trayectoria profesional y las aficiones de ambos comunicadores.

Un espacio clave de la casa que alberga una colección de aproximadamente 25.000 libros, reflejo de la trayectoria profesional y las aficiones de ambos comunicadores. Estudio de grabación (Estudio Alma): Instalaciones propias dentro del inmueble que utilizan para la producción de diversos proyectos audiovisuales y que les permiten conciliar la actividad laboral con la vida familiar.

Instalaciones propias dentro del inmueble que utilizan para la producción de diversos proyectos audiovisuales y que les permiten conciliar la actividad laboral con la vida familiar. Área recreativa y zonas exteriores: La propiedad dispone de un amplio jardín con piscina y canasta de baloncesto, además de una sala de juegos de interior equipada con máquinas arcade para el ocio familiar.