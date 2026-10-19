Esta tarde, a las 18 h, ha quedado inaugurada la Casa de la Vaga en el edificio histórico de la UB, donde unas 200 personas han participado en la asamblea inaugural.

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‹ › Foto 1 de 2 Inaugurada la Casa de la Vaga en la UB con apoyo a la huelga general

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Cristina Farré, protagonista de la ocupación del Paraninfo en 1969, fue una de las primeras en intervenir. Recordó el icónico momento en el que lanzó por la ventana el busto de Franco, y trasladó un mensaje de apoyo a la huelga general por la vivienda del próximo 11 de noviembre: "Os animo a recuperar aquella semilla que sembramos".

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Farré destacó la importancia de la juventud en la lucha actual: "Las cosas no las tenéis fáciles, quizá más difíciles que nosotros, pero si hay algo que está claro es que la lucha es el único camino. No nos van a regalar nada".

La Casa de la Vaga se convertirá en el centro de operaciones para la huelga general del 11 de noviembre, sirviendo como punto de encuentro para los comités de huelga de los trabajadores y espacio para celebrar asambleas.

El Sindicat de Llogateres de Catalunya, junto a otras organizaciones estudiantiles, invita a todos los trabajadores y la comunidad educativa a participar y organizarse en este espacio clave para la lucha por el derecho a la vivienda.