La emisión del magacín matinal Cafè d’idees, presentado por Gemma Nierga en RTVE Cataluña, se ha visto interrumpida de forma repentina este miércoles después de que un piquete informativo de la huelga general irrumpiera en directo en el plató del estudio.

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Interrupción imprevista y corte de la emisión

Los hechos se han producido en plena transmisión del programa. Mientras la periodista y sus contertulios desarrollaban la escaleta habitual, varios manifestantes vinculados a las movilizaciones de la huelga general han accedido al plató portando pancartas y coreando consignas en favor de los paros.

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Corte de la señal: Ante la imposibilidad de continuar con el desarrollo normal del espacio televisivo y la ocupación del set principal, la dirección técnica ha optado por interrumpir la emisión en directo y sustituir la señal por programación en diferido o cortinillas institucionales.

Ante la imposibilidad de continuar con el desarrollo normal del espacio televisivo y la ocupación del set principal, la dirección técnica ha optado por interrumpir la emisión en directo y sustituir la señal por programación en diferido o cortinillas institucionales. Impacto en los medios: El incidente se suma a las incidencias registradas en otros entes públicos audiovisuales en el marco de una jornada de huelga general marcada por un alto nivel de tensión en los centros de producción e información.

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