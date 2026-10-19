El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) ha emitido una nueva nota informativa dirigida al personal asistencial, tanto sanitario como no sanitario, y a las empresas contratistas con el objetivo de reforzar las medidas de prevención y protección frente a riesgos biológicos en los centros sanitarios de la ciudad.

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Claves de la instrucción

Obligatoriedad de los protocolos: La normativa recuerda que cumplir estrictamente con los protocolos de prevención de riesgos laborales es una obligación para todo el personal que pueda estar expuesto a sangre, fluidos corporales, secreciones o material contaminado. El Faro de Ceuta

La normativa recuerda que cumplir estrictamente con los protocolos de prevención de riesgos laborales es una obligación para todo el personal que pueda estar expuesto a sangre, fluidos corporales, secreciones o material contaminado. El Faro de Ceuta Uso correcto de EPIs: Se insiste en la importancia de utilizar de forma adecuada los equipos de protección individual (EPIs). Su selección, colocación, retirada y eliminación deben seguir rigurosamente las indicaciones de los servicios de Medicina Preventiva y Prevención de Riesgos Laborales para evitar la autocontaminación.

Se insiste en la importancia de utilizar de forma adecuada los equipos de protección individual (EPIs). Su selección, colocación, retirada y eliminación deben seguir rigurosamente las indicaciones de los servicios de Medicina Preventiva y Prevención de Riesgos Laborales para evitar la autocontaminación. Garantizar entornos seguros: El propósito fundamental de esta medida es mantener unas condiciones de asistencia plenamente seguras, protegiendo tanto la salud de los trabajadores como la de los pacientes que acuden a los centros sanitarios.

Con esta actuación, el organismo busca recordar y extremar las precauciones necesarias en el ámbito sanitari

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