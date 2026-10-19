El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) ha emitido una nueva nota informativa dirigida al personal asistencial, tanto sanitario como no sanitario, y a las empresas contratistas con el objetivo de reforzar las medidas de prevención y protección frente a riesgos biológicos en los centros sanitarios de la ciudad.
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Claves de la instrucción
- Obligatoriedad de los protocolos: La normativa recuerda que cumplir estrictamente con los protocolos de prevención de riesgos laborales es una obligación para todo el personal que pueda estar expuesto a sangre, fluidos corporales, secreciones o material contaminado. El Faro de Ceuta
- Uso correcto de EPIs: Se insiste en la importancia de utilizar de forma adecuada los equipos de protección individual (EPIs). Su selección, colocación, retirada y eliminación deben seguir rigurosamente las indicaciones de los servicios de Medicina Preventiva y Prevención de Riesgos Laborales para evitar la autocontaminación.
- Garantizar entornos seguros: El propósito fundamental de esta medida es mantener unas condiciones de asistencia plenamente seguras, protegiendo tanto la salud de los trabajadores como la de los pacientes que acuden a los centros sanitarios.
Con esta actuación, el organismo busca recordar y extremar las precauciones necesarias en el ámbito sanitari
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