La afectada asegura llevar meses intentando conseguir una fecha para el seguimiento médico en el Hospital Universitario, advirtiendo de la falta de respuesta y del colapso en las agendas de especialista.

La falta de citas para revisiones médicas en la sanidad pública de Ceuta vuelve a situarse en el centro de la polémica. Una usuaria ha presentado una queja formal contra el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) tras encontrarse con la imposibilidad absoluta de conseguir una cita para el control y seguimiento de un quiste mamario detectado previamente en las pruebas diagnósticas.

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La afectada denuncia que, a pesar de contar con la prescripción médica que recomendaba un control periódico para descartar complicaciones o valorar la evolución de la lesión, el sistema de atención especializada no le asigna fecha ni le ofrece una vía clara para obtenerla.

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Meses de espera y desatención en el seguimiento

El problema central radica en los plazos de demora y en los fallos organizativos del sistema de citas previas en el área de ginecología y radiología del Hospital Universitario de Ceuta (HUCE).

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Falta de respuesta institucional: Según relata la paciente, tras acudir a los canales habituales de tramitación, se ha encontrado con una negativa continuada o con la indicación de que «no hay agenda disponible», dejándola en un limbo asistencial.

Según relata la paciente, tras acudir a los canales habituales de tramitación, se ha encontrado con una negativa continuada o con la indicación de que «no hay agenda disponible», dejándola en un limbo asistencial. El riesgo del retraso diagnóstico: Especialistas en la materia recuerdan que, aunque muchos quistes mamarios son de naturaleza benigna, requieren de un seguimiento reglado para monitorizar cualquier cambio morfológico, por lo que la interrupción en las revisiones genera una evidente incertidumbre y riesgos innecesarios para la salud de las usuarias.

Reclamos reiterados sobre la saturación sanitaria

Este caso se suma a las numerosas quejas que sindicatos, asociaciones de pacientes y usuarios vienen trasladando respecto al funcionamiento de INGESA en la ciudad autónoma. Entre las demandas más recurrentes se encuentran las listas de espera desbordadas, la escasez puntual de especialistas en determinadas áreas médicas y las trabas para acceder a consultas de seguimiento que deberían garantizarse con plazos estrictos.

La afectada exige una solución urgente por parte de la dirección sanitaria para que se regularice su situación y se le asigne a la mayor brevedad posible la cita de revisión que tiene prescrita.