El presentador de ‘El diario de Jorge’ y ‘Supervivientes All Stars’ publica un vídeo en redes sociales en el que aclara los bulos relativos a su futuro profesional en Telecinco y niega que la comunicadora haya pedido su salida de la cadena

El presentador Jorge Javier Vázquez ha recurrido a sus perfiles en redes sociales para abordar directamente las informaciones falsas y los rumores aparecidos sobre su situación laboral en Mediaset. A través de una publicación audiovisual en la que aparece acompañado por su madre, María Morales, el comunicador catalán ha desmentido las especulaciones que apuntaban a una supuesta salida del grupo audiovisual, así como las versiones que sostenían que la presentadora Ana Rosa Quintana habría solicitado su despido en Telecinco. En un contexto marcado por una mayor actividad en sus canales digitales, donde difunde contenido de forma casi diaria, el conductor de El diario de Jorge y Supervivientes All Stars ha calificado este tipo de publicaciones como «bulos», mostrando cómo las noticias falsas han llegado a afectar a su propio entorno familiar.

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La conversación telefónica que aclara su situación contractual en Telecinco

La grabación compartida por el comunicador muestra una charla distendida en la que su madre, Mari, tras saludar a los seguidores a petición de su hijo, traslada las informaciones que ha leído en diversos medios de comunicación relativas a la carrera del presentador. Durante la conversación, la mujer menciona la existencia de artículos críticos y le interroga directamente sobre si Ana Rosa Quintana ha intentado forzar su salida de la compañía. Ante las preguntas de su progenitora sobre si la periodista habría pedido su «cabeza» para forzar su despido de Telecinco, Jorge Javier Vázquez responde de manera tajante con un «no», cuestionando si ella otorga credibilidad a ese tipo de aseveraciones.

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En el transcurso del vídeo, su madre hace referencia a las informaciones que señalan que Mediaset no renovará el contrato del profesional una vez concluya su actual compromiso contractual, fijado en julio de 2027. Ante la posibilidad planteada por su madre sobre la finalización de sus proyectos en el canal, el comunicador responde en tono distendido sobre la opción de regresar a residir a Badalona junto a ella, una alternativa que su progenitora confirma haber considerado tras leer las noticias difundidas. Finalmente, tras la recomendación del presentador de no dar crédito a dichas publicaciones, Mari concluye la charla asegurando que ya no cree ninguna de esas informaciones.

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Estrategia en redes sociales y denuncia de las informaciones falsas

El vídeo publicado por el comunicador forma parte del giro que ha impreso a su presencia en las plataformas digitales. En los últimos tiempos, Jorge Javier Vázquez ha intensificado la difusión de contenidos diarios de carácter directo, abordando asuntos diversos como la actualidad política y las próximas elecciones del 29 de noviembre, así como cuestiones ligadas a su actividad en televisión.

Con la difusión de este diálogo familiar, el profesional de Mediaset ha buscado zanjar las especulaciones sobre la supuesta pérdida de confianza por parte de la dirección del grupo de comunicación y las versiones sobre supuestas rivalidades internas con otros profesionales de la cadena. En el mensaje escrito que acompaña a la publicación en sus redes sociales, el presentador ha recalcado que «La Mari también es víctima de los bulos», argumentando así su decisión de utilizar la conversación con su madre para desmentir públicamente las versiones difundidas sobre su contrato y su continuidad en el medio de comunicación.