AD Ceuta FC vs Albacete
Lee tambien: Racing de Santander – Real Sociedad, en directo: jornada 13 de La Liga
Ficha del partido
- Jornada: 17 de Segunda División (LaLiga Hypermotion)
- Fecha y hora: domingo 6 de diciembre de 2026, 17:00 h (hora peninsular)
- Estadio: Estadio Municipal Alfonso Murube
- Dónde ver: LaLiga Hypermotion: Movistar Plus+ (LALIGA TV Hypermotion), GOL y Orange (Fútbol 2). Algunos partidos, en abierto por TV autonómica.
Previa
El AD Ceuta recibe a Albacete en el Estadio Municipal Alfonso Murube en la jornada 17 de Segunda División. El partido se juega el domingo 6 de diciembre de 2026, 17:00 h (hora peninsular).
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.
Cómo llegan
- AD Ceuta FC — 22º con 5 pts. Últimos partidos: L L L L L
- Albacete — 20º con 13 pts. Últimos partidos: W W W W L
Clasificación de Segunda División
|#
|Equipo
|Pts
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Forma
|1
|Castellón
|33
|14
|10
|3
|1
|26
|5
|W W D W W
|2
|Almeria
|32
|14
|10
|2
|2
|26
|11
|W W D D W
|3
|Granada CF
|27
|14
|8
|3
|3
|22
|15
|D W W W W
|4
|Girona
|24
|14
|7
|3
|4
|24
|13
|W L L W W
|5
|Mallorca
|24
|14
|6
|6
|2
|18
|10
|D D W D D
|6
|Eibar
|24
|13
|7
|3
|3
|22
|15
|D D L D L
|7
|Burgos
|24
|14
|7
|3
|4
|20
|17
|L W D W W
|8
|Sporting Gijon
|23
|14
|7
|2
|5
|16
|17
|D L W L W
|9
|Oviedo
|21
|14
|6
|3
|5
|20
|18
|L W L D W
|10
|Cordoba
|20
|14
|6
|2
|6
|25
|25
|D W D W W
|11
|Las Palmas
|20
|14
|6
|2
|6
|19
|22
|L W W W L
|12
|Tenerife
|19
|14
|4
|7
|3
|17
|17
|D W D D D
|13
|Sabadell
|19
|15
|4
|7
|4
|13
|14
|D L D L D
|14
|Valladolid
|18
|14
|5
|3
|6
|22
|21
|L W W L L
|15
|Leganes
|18
|15
|5
|3
|7
|17
|25
|W W L L D
|16
|Eldense
|17
|15
|5
|2
|8
|15
|21
|L W L L L
|17
|Cadiz
|14
|15
|3
|5
|7
|20
|19
|W D L L W
|18
|Celta de Vigo II
|13
|14
|3
|4
|7
|19
|26
|L L D L D
|19
|Real Sociedad II
|13
|15
|3
|4
|8
|17
|27
|L D D W L
|20
|Albacete
|13
|14
|4
|1
|9
|14
|24
|W W W W L
|21
|FC Andorra
|11
|14
|3
|2
|9
|19
|27
|L L D L L
|22
|AD Ceuta FC
|5
|14
|1
|2
|11
|10
|32
|L L L L L
« Todos los partidos y clasificación del AD Ceuta
Lee tambien: Getafe CF y Atlético de Madrid cierran la jornada dominical de LaLiga EA Sports en el Coliseum: horario y dónde ver el partido.
Datos actualizados automáticamente. Fuente: API-Football.