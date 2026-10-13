El líder del Ejecutivo autonómico resalta el valor histórico del viaje de Don Felipe VI y Doña Letizia, subrayando el gesto de pernoctar en la ciudad y el firme respaldo a la ciudadanía tras los difíciles acontecimientos vividos en la frontera este verano.

CEUTA — En una jornada marcada con honores en el calendario ceutí, el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha valorado en entrevista para El Faro de Ceuta el profundo significado institucional y humano que supone la llegada de Sus Majestades los Reyes de España, Felipe VI y Doña Letizia.

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Vivas ha expresado su convicción de que la presencia física de los monarcas se convertirá en un impulso decisivo para la moral colectiva de la ciudad autónoma: «Estoy convencido de que la visita de los Reyes transmitirá confianza y aliento».

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Un respaldo constante tras la crisis en la frontera

El presidente ceutí ha recordado que el compromiso de Don Felipe VI con la ciudad se ha hecho evidente a lo largo de las últimas semanas, revelando que ha mantenido al menos cinco conversaciones telefónicas con el monarca tras los graves sucesos del 30 y 31 de julio pasados en el perímetro fronterizo. En dichos contactos, el jefe del Estado se interesó de manera directa e inmediata por la situación de la población y por la evolución de la estabilidad en el territorio.

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En este sentido, Vivas ha contrapuesto la cercanía e interés de la Corona con la actitud mostrada desde el país vecino, Marruecos, calificando la presión vivida en la frontera de enorme gravedad y falta de respeto hacia la soberanía e integridad de la ciudad.

Un gesto con valor histórico: la pernoctación de los Reyes

Entre los elementos más significativos del itinerario real, el presidente de Ceuta ha calificado como «muy positivo» el gesto de que Sus Majestades hayan decidido pernoctar en la ciudad autónoma antes de continuar su viaje.

Para Vivas, que vive su segunda visita real como jefe del Gobierno local —tras la histórica estancia de Don Juan Carlos I y Doña Sofía en noviembre de 2007—, este detalle demuestra una cercanía especial que va más allá del protocolo institucional.

Llamamiento al orgullo y a la unidad de los ceutíes

De cara al futuro, Juan Vivas ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para volcarse en las calles y expresar el agradecimiento del pueblo ceutí hacia la institución monárquica. El presidente confía en que la visita no solo sirva para mostrar la capacidad de resistencia del pueblo de Ceuta, sino también para fortalecer la determinación de salir adelante y afrontar los retos venideros con garantías de estabilidad.