Madrid — El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha defendido con firmeza este miércoles en el Foro ABC en Madrid que la soberanía e integridad territorial de la ciudad autónoma son «absolutamente innegociables», reclamando además al Gobierno central y a la Unión Europea un papel activo y directo en la protección del territorio frente a dependencias exteriores.

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Durante su intervención junto al presidente de Melilla, Juan José Imbroda, Vivas ha recalcado que la frontera de Ceuta «no se puede subcontratar a Marruecos», exigiendo que el control y la seguridad dependan estrictamente de los recursos del Estado español y del marco europeo, dotando a la zona de medios suficientes como Frontex y una mayor presencia institucional comunitaria.

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Críticas a la gestión estatal y defensa del pueblo ceutí

El mandatario autonómico ha vuelto a recriminar al Ejecutivo central la falta de previsión y el incumplimiento de sus obligaciones institucionales ante la crisis migratoria, señalando que la avalancha sufrida «se pudo evitar si se hubiesen desplegado todas las capacidades del Estado». Asimismo, ha pedido claridad y planes concretos para liberar a la ciudad de la actual incertidumbre y acelerar la recuperación plena de la normalidad.

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Vivas ha tenido palabras de agradecimiento y orgullo hacia la ciudadanía ceutí por su resistencia y entereza, recordando también el profundo calado institucional y anímico que supuso la reciente visita de los Reyes de España, cuyo mensaje de que Ceuta y Melilla «son España hasta la médula» resonó con contundencia en todo el país.