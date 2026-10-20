CEUTA — El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha confirmado públicamente que se presentará de nuevo como candidato del Partido Popular (PP) a la Presidencia de la Ciudad en las próximas elecciones autonómicas programadas para mayo de 2027.

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La confirmación tuvo lugar durante una comparecencia ante los medios de comunicación en el Salón del Trono del Palacio Autonómico. Con este anuncio, Vivas despeja las dudas y especulaciones generadas en las últimas semanas sobre su posible relevo generacional, tras acumular un cuarto de siglo al frente del Ejecutivo ceutí.

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El líder popular subrayó su firme compromiso con el futuro de la ciudad autónoma y afirmó su predisposición a seguir trabajando para superar los desafíos actuales. Asimismo, Vivas dejó claro que su decisión cuenta con el beneplácito y el respaldo de la directiva de su partido para encabezar las listas populares en la cita electoral de 2027.

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