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El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, se ha pronunciado en el Foro ABC sobre la necesidad de que el Gobierno de la Nación rinda cuentas en relación a su inacción en un asunto que está siendo tratado por el Tribunal Supremo.

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Vivas destacó la importancia de que el Gobierno explique su falta de respuesta y ha instado a que se tomen las medidas necesarias para abordar la situación que afecta a Ceuta.

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Este pronunciamiento refleja la postura del Gobierno ceutí ante las decisiones y acciones que se deben llevar a cabo para garantizar el bienestar de la ciudad y sus ciudadanos.