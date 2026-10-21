CEUTA / MADRID — El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, volverá a situar la realidad y las reivindicaciones de la ciudad en el foco mediático nacional. Vivas será el invitado principal del programa La Mesa, emitido en el prime time de Antena 3 y conducido por la periodista Cristina Pardo.

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Su presencia en el plató llega precedida por el éxito de su anterior gran entrevista televisiva el pasado 14 de septiembre en El Hormiguero, un espacio que reunió a 1.940.000 espectadores (un 16,7% de cuota de pantalla) y en el que el dirigente ceutí abordó sin filtros la situación migratoria y de seguridad que atravesaba el enclave norteafricano.

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La presión fronteriza y las relaciones institucionales, en el centro del debate

Se espera que la entrevista aborde los asuntos de máxima actualidad que afectan directamente a Ceuta: la presión migratoria, las relaciones con Marruecos, la gestión de la frontera y el cumplimiento de los compromisos pendientes por parte del Gobierno central. Asimismo, la conversación servirá para repasar el clima político y electoral actual y las novedades en torno a la respuesta institucional ante las crisis vividas en la ciudad autónoma.

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En sus intervenciones públicas previas, Vivas no dudó en calificar las crisis de seguridad sufridas por Ceuta como «la mayor crisis de seguridad nacional» de la democracia española, criticando a su vez la falta de fluidez en las comunicaciones con el Ejecutivo de Pedro Sánchez tras las visitas institucionales al territorio.

Un escaparate para la realidad ceutí

La participación de Juan Vivas en La Mesa —programa que en su edición de esta noche contará también con rostros conocidos como Javier Clemente, Mariló Montero, Pepe Navarro y Bárbara Rey— supone un nuevo altavoz para trasladar a la audiencia de toda España los desafíos socioeconómicos, institucionales y fronterizos que afronta la ciudad autónoma.