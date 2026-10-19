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El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha respondido a preguntas de los periodistas sobre su futuro político en una reciente aparición pública.

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Vivas ha compartido su perspectiva acerca de su trayectoria política y los retos que enfrenta la ciudad en los próximos años.

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La declaración ha generado expectación entre los ciudadanos de Ceuta, quienes siguen de cerca la evolución de la situación política local.