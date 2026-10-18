El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha compartido un encuentro con representantes del Real Oviedo y la AD Ceuta FC.

En este evento, se produjo un intercambio de recuerdos y muestras de cariño entre los clubes y las ciudades, con el fútbol como destacado protagonista.

Este tipo de encuentros fortalecen los lazos y la conexión entre las localidades y sus equipos deportivos.