Castellón— Agentes de la Policía Nacional han descubierto el cadáver de un hombre oculto en el interior de una nevera en una vivienda de Castellón de la Plana. Tras el macabro hallazgo, las fuerzas de seguridad han procedido a la detención de un hombre por su presunta relación con los hechos.

El cuerpo fue localizado a última hora de la tarde de ayer por efectivos de la comisaría local. De manera inmediata, la Brigada Provincial de la Policía Judicial y especialistas de la Policía Científica se desplazaron al inmueble para hacerse cargo de las pesquisas y tratar de esclarecer las circunstancias del suceso.

Coordinación judicial y secreto en las pesquisas

Durante la mañana de este miércoles se ha celebrado una reunión de urgencia entre los diferentes grupos de investigación policial encargados del caso y la autoridad judicial, con el objetivo de coordinar el análisis de las pruebas y los indicios recabados en el lugar del hallazgo.

Por el momento, la Policía Nacional mantiene la investigación bajo estricto hermetismo y no ha facilitado más datos sobre la identidad de la víctima, el grado de implicación del detenido o las causas del fallecimiento, a la espera de que los resultados de la autopsia aporten luz sobre el caso.