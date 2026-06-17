París.— El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe en el Palacio de Versalles a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en una cita de alto voltaje político que coincide con la clausura de la cumbre del G-7 en Évian-les-Bains. El encuentro, planteado como una cena de Estado para conmemorar el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos, servirá para medir la resistencia de la estrategia diplomática de París frente a los constantes embates de Washington.

A lo largo de los últimos meses, el mandatario estadounidense ha lanzado repetidos ataques personales y políticos hacia Macron, cuestionando desde su carácter hasta el papel de la OTAN. Sin embargo, el Elíseo ha optado por esquivar la confrontación directa para mantener a flote las relaciones con un aliado estratégico fundamental, especialmente en frentes críticos como la guerra de Ucrania.

Diplomacia de contención y equilibrio en el G-7

El diseño de este encuentro en Versalles busca asegurar la complicidad de Trump y evitar espantadas como la ocurrida hace un año en la cumbre de Canadá, en un momento en el que la agenda global viene marcada por las fuertes tensiones internacionales. Las autoridades francesas defienden que la relación bilateral, aunque altamente compleja, sigue siendo eficaz gracias a la capacidad de Macron para gestionar los desacuerdos en el fondo de los asuntos sin descuidar los canales de comunicación formal.

«Si fuera rencoroso, tendría problemas. Soy pragmático», manifestó el jefe del Estado francés al ser preguntado por la paciencia demostrada ante la retórica de la Casa Blanca, insistiendo en que su prioridad absoluta es defender los intereses europeos en un tablero internacional cada vez más impredecible.

Presión multilateral sobre los conflictos globales

La cita se produce inmediatamente después de que Trump aprovechara el foro del G-7 para elevar la presión internacional. El presidente estadounidense ha lanzado severas advertencias tanto a Rusia, amenazando con reactivar las sanciones energéticas suspendidas en abril, como a Israel, exigiendo responsabilidad en sus operaciones militares en Líbano.

La cena de Versalles se presenta así como el escenario definitivo para que la diplomacia francesa intente encauzar los compromisos de la administración estadounidense en materia de seguridad colectiva y comercio internacional, en un contexto donde Europa busca urgentemente consolidar una posición de fuerza y estabilidad.