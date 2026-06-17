El astro argentino lidera una exhibición ante Argelia en su debut definitivo, alcanza los 16 goles en la historia de las Copas del Mundo y responde con grandeza al desafío de Mbappé

Ocurrió en Kansas. En el corazón de Missouri. En la tierra del gran sueño americano. El escenario exacto que vio entrar definitivamente en la historia eterna al mejor jugador de todos los tiempos, al futbolista que parece no agotarse jamás. Lionel Messi pisó el césped en el estreno de su sexto Mundial como aquel por quien el tiempo no transcurre: marcando un hat-trick antológico, igualando a Miroslav Klose como máximo anotador de la historia de los Mundiales y, por encima de todo, disfrutando sobre el campo como un niño feliz. Nadie ha jugado tantas Copas del Mundo hasta la fecha, y solo Cristiano Ronaldo comparte la oportunidad de igualar semejante longevidad.

Es verdaderamente admirable lo que este futbolista ha aportado al deporte rey. Messi es ya un compañero de vida para millones de aficionados. Dos generaciones enteras han crecido escudriñando minuciosamente cada una de sus hazañas. Quien siendo apenas un crío le vio debutar en su primer Mundial en Alemania 2006, hoy es un joven con aspiraciones avanzadas en la vida; quien tenía 20 años cuando Leo descubrió este torneo, es ahora un padre de familia que seguramente transmita a sus hijos lo que por sus propias venas corrió en aquellas noches de gloria.

A sus 38 años, la vida ya colmó deportivamente a Leo Messi. Ganó todo lo imaginable, se coronó como el mejor y no le quedó cuenta pendiente por resolver. Sin embargo, todavía conserva el fútbol y el jugo necesarios para seguir emocionando al planeta entero. La forma en la que irrumpió en su sexta Copa del Mundo fue otro regalo de ese destino que tanto tuvo que camelarse a lo largo de su carrera. En un primer zarpazo eléctrico, Messi batió con sutileza al guardameta Luca Zidane, pero el VAR intervino para arrebatarle momentáneamente la gloria. No obstante, antes de cumplirse los primeros 20 minutos de juego, el cielo de Misuri ya era suyo, siempre del mismo. El rosarino firmó un golazo inapelable desde la frontal del área, en una acción donde la estirada de Luca Zidane hizo todavía más plástica y estética la anotación.

Sentencia y récord

Había amagado previamente Argelia, el invitado teórico de esta fiesta norteamericana, con una genialidad asociativa de Maza hacia Chaibi que terminó en las redes, pero que el videoarbitraje también se encargó de invalidar. Incluso el panorama pudo enrarecerse para el capitán argentino tras una dura entrada por detrás sobre la posición de Mandi, una acción que al menos mereció la cartulina amarilla. Pero la noche pertenecía de forma unívoca a Leo, una velada más para redondear lo ya conquistado.

Liberado y fresco moviéndose entre líneas, a Leo todavía le caen en el área esos balones sueltos que todo delantero busca. Así se fraguó el segundo tanto de la noche, un regalo cazado tras un potente disparo de Alexis Mac Allister que Messi convirtió en la sentencia definitiva del choque. El tercero llegó poco después, calcando el gol que tantas veces ha patentado en su carrera: control en la frontal del área y un disparo raso, quirúrgico, pegado al poste izquierdo.

El estadio de Kansas explotó en un clamor unánime. También el propio futbolista, cuyo triplete histórico le sirvió para igualar al alemán Miroslav Klose en la cima de los goleadores mundialistas, firmando un empate absoluto de 16 goles frente a 16. Horas antes, Kylian Mbappé le había lanzado un desafío implícito situándose con 14 dianas, lo que hace presagiar que por detrás viene un tren de alta velocidad francés dispuesto a romper los registros.

Pero contra el tiempo, contra la lógica y contra todos, Messi volvió a reescribir la historia en suelo americano. Como antes en Qatar, en Rusia, en Brasil, en Sudáfrica o en Alemania; igual que en todas y cada una de las ocasiones en las que ha saltado a un campo de fútbol. En el estreno de su sexto Mundial, Messi fue más Messi que nunca. Inagotable. Una leyenda eterna.