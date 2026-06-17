El delantero del Manchester City lidera el regreso triunfal de la selección nórdica a una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia, desactivando el ímpetu de unos valientes leones de Mesopotamia.

No existen escenarios demasiado grandes para Erling Braut Haaland. El imponente delantero noruego no acusó el peso de su debut absoluto en una Copa del Mundo y guio a su selección hacia una victoria histórica, la primera que consiguen en el torneo tras 28 años de sequía. Ante una combativa y atrevida selección de Irak, el atacante del Manchester City inscribió con letras de oro su nombre en la trayectoria de su país al firmar un doblete incontestable. Su exhibición redondeó un estreno ideal en el que los nórdicos sumaron sus tres primeros puntos al imponerse con claridad por 1-4.

El arranque del encuentro, sin embargo, no resultó sencillo para los escandinavos. Irak sorprendió con un planteamiento inicial valiente, ejecutando una presión alta y un bloque defensivo agresivo que decantó el control del primer tramo del lado árabe. La intensidad de los pupilos de Graham Arnold se hizo notar sobre el césped, amenazando con frecuencia el área rival por mediación de su capitán, Aymen Hussein. El ariete puso en aprietos a la zaga nórdica y al guardameta Nyland, quien tuvo que emplearse a fondo para no contagiar la incomodidad que mostraban sus compañeros en el terreno de juego.

Reacción nórdica y respuesta aérea

Cualquier atisbo de duda en el esquema de Stale Solbakken se disipó en cuanto Haaland hizo acto de presencia. Fiel a su instinto demoledor, el delantero cazó un balón en el segundo palo para rematar prácticamente sobre la línea de gol, abriendo el marcador y estrenando su casillero en la gran cita del fútbol mundial.

La ventaja espoleó a Noruega, que empezó a dañar las bandas gracias al desequilibrio y la velocidad de un eléctrico Nusa. Sin embargo, cuando mejor jugaban los europeos, apareció de nuevo el poderío de Aymen Hussein. El capitán de los leones de Mesopotamia, máximo referente de su país, se elevó con autoridad entre las torres defensivas noruegas para conectar un prodigioso testarazo a un centro lateral, mandando el balón al fondo de la red. El empate transitorio fue un directo al mentón de los planes escandinavos y confirmó que el duelo se convertiría en un vibrante cara a cara entre los artilleros de ambas naciones.

Sentencia a balón parado

Pero la adversidad nunca intimida a una bestia competitiva. Justo antes del descanso, Haaland aprovechó con astucia un grave error de la defensa iraquí para mandar el balón a guardar y firmar el segundo gol de su cuenta personal, encarrilando de nuevo el debut de los suyos.

En la reanudación, Irak mantuvo el orgullo y el ímpetu buscando dar una de las grandes sorpresas del campeonato. No obstante, el enorme desgaste físico empezó a pasar factura a los leones de Mesopotamia y su energía mermó con el paso de los minutos. Con el marcador a favor y la tranquilidad que otorgaba la efectividad de su gran estrella, Noruega terminó por adueñarse por completo del partido.

Ostigard, saltando desde el banquillo, se encargó de sepultar de forma definitiva las esperanzas de remontada iraquíes. Tras varios avisos previos, el combinado europeo hizo valer su notable superioridad en centímetros y el central conectó un testarazo inapelable a la salida de un balón parado para firmar el tercer tanto. El broche de oro al estreno soñado llegó poco antes del pitido final, de nuevo mediante un saque de esquina, donde la insistencia nórdica forzó un gol en propia puerta de Irak para certificar el 1-4 definitivo.