CEUTA.— Efectivos de la Unidad de Intervención Rápida (UIR) de la Policía Local de Ceuta han tomado este martes por la tarde la zona del Trampolín para poner fin a la venta ambulante no autorizada que se había consolidado en torno al asentamiento de migrantes. La intervención se ha llevado a cabo horas después de que el portavoz del Gobierno ceutí, Alejandro Ramírez, anunciara la eliminación inminente de esta actividad.

Lee tambien: Los migrantes asentados en la playa del Trampolín crean su propio «McDonald’s» en un poblado improvisado

A bordo de tres furgones, los agentes han establecido un perímetro de seguridad en el arenal y han dado un plazo estricto de una hora a las personas a cargo de las instalaciones para recoger la mercancía y desmontar la estructura del mercado improvisado. La actuación se ha desarrollado sin incidentes, mientras los implicados procedían a retirar los puestos de comida preparada, carnes, hamburguesas, pan, tabaco, ropa, calzado y accesorios telefónicos que se vendían sin control sanitario ni comercial.

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha emitido una nota de prensa felicitando a la Policía Local por la «firmeza y profesionalidad» demostrada en una actuación llevada a cabo «exclusivamente con efectivos de la UIR y Seguridad Ciudadana, sin apoyo directo de la Policía Nacional ni de la Guardia Civil». No obstante, el sindicato ha instado a la Delegación del Gobierno y a la Ciudad Autónoma a coordinar futuros operativos con el respaldo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para consolidar la recuperación de los espacios públicos y evitar la reinstalación de estos focos de venta clandestina.

Lee tambien: «De la Plaza de los Reyes no se va nadie»: Mantienen la acampada a la espera de respuestas por la situación en El Trampolín