CEUTA.— El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, acudirá este próximo viernes a la plaza de los Reyes para trasladar personalmente su «apoyo y ánimo» a los vecinos acampados frente a la Delegación del Gobierno. La protesta, bautizada de forma simbólica por los asistentes como el «mini Trampolín», busca visibilizar el malestar ciudadano ante la crisis migratoria y los asentamientos irregulares que afectan al litoral ceutí desde finales de julio.

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El anuncio ha sido realizado por el portavoz del Ejecutivo local, Alejandro Ramírez, tras la reunión del Consejo de Gobierno. Ramírez ha confirmado que Vivas, quien se encuentra esta semana en Madrid manteniendo contactos institucionales sobre la situación de la ciudad, estará acompañado por miembros de su equipo tan pronto como regrese a la ciudad autónoma.

La visita presidencial ratifica el respaldo del Gobierno autonómico a esta movilización en pleno centro de la ciudad, después de que en días anteriores circularan rumores sobre un eventual desalojo de la zona. Sobre este punto, Ramírez ha vuelto a garantizar la continuidad de la acampada, remarcando su carácter pacífico: «Desde Plaza de los Reyes no se va a desalojar a nadie. Nadie se va a ir salvo el que quiera irse», subrayó el portavoz, incidiendo en que la protesta no está generando incidentes ni alteración del orden público.

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