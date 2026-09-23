MADRID.— El ministro de Política Territorial y mando único para la gestión de la crisis migratoria, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que «un buen número» de los menores que accedieron a Ceuta a finales de julio permanecerán en territorio español. Torres ha recordado que, aunque la prioridad teórica del Ejecutivo es la reagrupación familiar, el marco legal impone evaluar cada expediente atendiendo al «interés superior del menor», lo que dificultará la tramitación de devoluciones a Marruecos.

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Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Política Territorial ha explicado que los expedientes exigen cumplir con fases de triaje, filiación y escucha a las partes implicadas, incluyendo a la Fiscalía, al Gobierno marroquí y al propio menor. En los casos donde la resolución no sea favorable al retorno, el ministro ha señalado que solo quedarán dos alternativas: la estancia en Ceuta o la distribución hacia otras comunidades autónomas. Para respaldar esta postura, ha aludido a las condenas judiciales derivadas de las devoluciones ejecutadas en la crisis fronteriza de 2021.

Por su parte, la ministra portavoz, Elma Saiz, ha introducido un matiz de confrontación política al afear al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, haber acudido a un acto de partido en lugar de reunirse con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante su última visita a la ciudad autónoma. Asimismo, los representantes del Gobierno han rechazado que la acogida o el traslado de menores genere un «efecto llamada», acusando a la oposición de deshumanizar a la infancia migrante.

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En relación con los balances de gestión y protección, el Ejecutivo ha actualizado los datos del dispositivo desplegado en la zona: