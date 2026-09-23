MADRID.— El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una declaración institucional que urge a priorizar la protección de las mujeres y menores migrantes en Ceuta frente al riesgo de caer en manos de redes mafiosas de trata y explotación sexual. El pronunciamiento coincida con la conmemoración este miércoles del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas.

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El texto, redactado a iniciativa del Ministerio de Igualdad y respaldado por otros seis departamentos ministeriales, advierte de que las condiciones de extrema precariedad en las que llegan las mujeres y niñas a la ciudad autónoma constituyen un escenario propicio para la actuación de captadores y agresores. Asimismo, el Ejecutivo reclama blindar el sistema de tutela de la infancia migrante no acompañada para prevenir fugas de los centros de acogida que deriven en situaciones de vulnerabilidad ante el crimen organizado.

Según datos oficiales expuestos en el documento, la explotación sexual abarca el 36% de los casos globales de trata identificados por Naciones Unidas, mientras que en España el 98,5% de las víctimas de esta tipología delictiva en 2025 fueron mujeres y niñas.

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Evolución del dispositivo fronterizo

En la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha actualizado el balance de la crisis migratoria iniciada a finales de julio en Ceuta: