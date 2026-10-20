La odontóloga decide tomarse un respiro para proteger su sosiego y el de su familia mientras Jesulín de Ubrique prepara acciones legales en los tribunales para responder a las acusaciones de la colaboradora

María José Campanario ha tomado la decisión de dar un paso atrás en la exposición mediática y retirarse temporalmente del foco público. La reactivación del conflicto con Belén Esteban ha vuelto a situar a su entorno en el centro de la atención de la prensa del corazón. La intensidad de las últimas semanas y el resurgimiento de disputas del pasado han generado un importante desgaste personal en la odontóloga. Con el objetivo de salvaguardar su bienestar emocional y preservar la calma en el seno de su hogar, la esposa de Jesulín de Ubrique ha optado por apartarse del terreno público para recuperar la tranquilidad perdida por el camino.

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El impacto personal del conflicto mediático y la preservación del entorno familiar

El desgaste derivado de la constante exposición pública se ha hecho evidente en estas semanas, motivando que la prioridad principal de María José Campanario sea recuperar su centro antes de volver a exponerse ante los medios de comunicación. Esta decisión de guardar silencio en la actualidad no implica un cambio de postura ni responde al miedo o a la cobardía. Por el momento, la audiencia deberá esperar al estreno de Hasta el fin del mundo para apreciar una faceta más real y cercana de la odontóloga. Con ello se busca matizar la imagen equivocada que parte de la opinión pública mantiene sobre ella, al considerar erróneamente que disfruta de un enfrentamiento que nutre horas de televisión pero que acarrea consecuencias que pueden resultar irreversibles.

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El origen de este nuevo episodio se encuentra en la reciente reaparición de Belén Esteban en el programa ¡De viernes!, un hecho que ha devuelto al primer plano de la actualidad una disputa que se prolonga desde hace casi tres décadas. Durante su participación televisiva, la colaboradora de Paracuellos retomó sus reproches hacia la figura de Jesulín de Ubrique y volvió a poner en duda su papel como padre, contando con el respaldo de la audiencia y desenvolviéndose con desenvoltura en el formato.

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La intervención de Julia Janeiro y la respuesta judicial de Jesulín de Ubrique

El escenario mediático ha sumado además un nuevo elemento tras la respuesta de Julia Janeiro. La hija de la odontóloga y el diestro ha intervenido públicamente para defender la reputación de sus progenitores frente a lo que califica como mentiras reiteradas durante un periodo de 27 años. La joven no se ha achicado ante la polémica ni ha rehuído las preguntas de los reporteros en la calle, abriendo un frente inédito en un conflicto donde, hasta la fecha, eran sus padres quienes asumían la mayor parte de la presión mediática.

A pesar de la retirada temporal de María José Campanario para resguardar la calma familiar, Jesulín de Ubrique continúa trabajando en el plano legal. El torero se encuentra recopilando la documentación oportuna para rebatir las acusaciones sostenidas por Belén Esteban a lo largo de los años. A través de la preparación de una demanda, el diestro pretende rebatir la imagen de padre ausente que se ha proyectado sobre su persona y defender su postura con pruebas en el ámbito judicial, donde se resolverá finalmente el litigio.