La Guardia Civil licita el suministro de sables para sus comandancias, incluyendo Ceuta, con un valor estimado de 171.600 euros.

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La Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil ha anunciado la licitación para el suministro de sables destinados a diversas academias y comandancias del cuerpo, incluyendo las de Ceuta y Melilla. Este contrato tiene un valor estimado de 171.600 euros.

Objeto de la licitación

El objetivo de esta licitación es dotar de sables a la Academia de Oficiales y la Academia de Suboficiales de la Guardia Civil, así como a las distintas zonas del cuerpo y específicamente a las comandancias de Ceuta y Melilla.

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Plazos

El contrato tendrá una duración de cuatro meses, comenzando a partir del 1 de abril de 2027 o desde el día siguiente a la firma del contrato si esta fecha es posterior. Para el año 2028, el suministro deberá completarse antes del 1 de abril.

Condiciones de participación

Los interesados en participar deberán presentar una declaración responsable ajustada al Documento Único Europeo de Contratación (DEUC) que sustituye a varios documentos requeridos anteriormente. El procedimiento de adjudicación es abierto y las ofertas se pueden presentar hasta las 23:59 horas del 23 de octubre de 2026.

La disposición se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 7 de octubre de 2026 (referencia BOE-B-2026-32525).