El Ministerio de Cultura licita la dirección y seguridad de las obras de un nuevo centro educativo en Ceuta por 1,39 millones de euros.

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El Ministerio de Cultura, a través de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura O.A., ha anunciado la licitación para el servicio de dirección facultativa completa y coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución de las obras de construcción de un nuevo centro educativo en Ceuta. Este proyecto, que se desarrollará en la calle Cortadura del Valle, en el solar del Brull, contempla la creación de un centro integrado con unidades de infantil, primaria, secundaria y bachillerato.

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Cuantía

El valor estimado de esta licitación asciende a 1.395.000 euros.

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Plazos

El contrato tendrá una duración de 48 meses. Las empresas interesadas en participar en el proceso de licitación tienen hasta las 12:30 horas del 9 de febrero de 2027 para presentar sus ofertas. La apertura de las ofertas se realizará en varias fases: el 16 de febrero de 2027 para el sobre administrativo, el 23 de febrero de 2027 para el sobre técnico y el 23 de marzo de 2027 para el sobre económico.

La disposición se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 18 de noviembre de 2026 (referencia BOE-B-2026-37926).