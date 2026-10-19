El Ministerio del Interior licita el suministro de gasóleo A para los establecimientos penitenciarios de Ceuta por 286.572,40 euros.

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El Ministerio del Interior ha anunciado la licitación para el suministro de gasóleo A destinado a los establecimientos penitenciarios de la ciudad autónoma de Ceuta. Este acuerdo marco, gestionado por la Subdirección General de Planificación y Gestión Económica, tiene un valor estimado de 286.572,40 euros.

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Objeto de la licitación

El objetivo de esta licitación es establecer un acuerdo marco para el suministro de gasóleo A a las instituciones penitenciarias de Ceuta, bajo la dependencia de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

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Plazos

El acuerdo marco tendrá una duración de 12 meses, comenzando el 1 de marzo de 2027 o desde la fecha de formalización del contrato si esta es posterior. No se contempla la posibilidad de prórroga.

Condiciones y criterios de adjudicación

El procedimiento de adjudicación es abierto, y se aceptará la presentación electrónica de ofertas. Los criterios de adjudicación se basan en un 90% en el precio y un 10% en consideraciones medioambientales. Las ofertas deben presentarse antes de las 15:00 horas del 2 de noviembre de 2026.

La apertura de las ofertas administrativas se realizará el 3 de noviembre de 2026, mientras que la apertura de las ofertas económicas tendrá lugar el 10 de noviembre de 2026, ambas en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en Madrid.

La disposición se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 19 de octubre de 2026 (referencia BOE-B-2026-33967).