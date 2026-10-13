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Sus Majestades los Reyes de España han llegado a Ceuta, siendo recibidos en Gran Vía por el presidente Juan Vivas. Este evento ha generado una gran expectación entre los ceutíes.

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Los ciudadanos han mostrado su cariño y emoción, ondeando banderas en un ambiente festivo. La llegada de los Reyes ha sido motivo de celebración para la comunidad local.

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Este encuentro destaca la importancia de la visita real y el vínculo entre la Casa Real y la ciudad de Ceuta, reflejando un momento significativo en la agenda institucional.