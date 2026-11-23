Ceuta ha recuperado este domingo 22 de noviembre de 2026 una pieza clave de su memoria asociativa y cultural. El Centro Gallego de Ceuta reabrió sus puertas tras permanecer inactivo desde 2022, poniendo fin a casi cuatro años de espera marcados por dificultades ajenas a la asociación y celebrando el regreso con su tradicional Fiesta del Pulpo.

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La cita, habitualmente prevista a comienzos de octubre, tuvo que posponerse hasta que las instalaciones estuvieron operativas. Una vez resueltos los obstáculos que impedían su apertura, los socios se reencontraron en una jornada de convivencia cargada de emoción, en la que su presidenta, Merche Fariña, resumió el espíritu del día asegurando: «Hoy lo vamos a celebrar por todo lo alto».

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De 1935 a la refundación de 1940: casi nueve décadas de historia

Según los archivos de la propia entidad, el Centro Gallego de Ceuta es el centro gallego más antiguo de España:

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Origen (1935): Un grupo de gallegos constituyó la entidad bajo el nombre de Lar Gallego de Ceuta , con una cuota anual simbólica que se recuerda en cinco pesetas .

Un grupo de gallegos constituyó la entidad bajo el nombre de , con una cuota anual simbólica que se recuerda en . Paréntesis y refundación (1936–1940): El estallido de la Guerra Civil obligó a cerrar en 1936, pero la actividad regresó en 1940 con su denominación actual, Centro Gallego de Ceuta .

El estallido de la Guerra Civil obligó a cerrar en 1936, pero la actividad regresó en 1940 con su denominación actual, . Legado familiar: Para Fariña, el vínculo con la entidad es doblemente personal, ya que su padre y su tío llegaron a Ceuta tras la contienda y formaron parte de quienes impulsaron aquella refundación.

Una comunidad abierta entre Ceuta y Galicia

La asociación reúne actualmente a entre 108 y 109 socios, una cifra sujeta a variaciones por la movilidad de funcionarios destinados en la ciudad autónoma que con el tiempo regresan a la península. Aunque se estima que en Ceuta residen entre 400 y 500 gallegos, no todos están afiliados, mientras que muchos ceutíes sin origen gallego participan como simpatizantes atraídos por su gastronomía y costumbres.

«Ni todos los gallegos que hay en Ceuta son socios, ni todos los socios que tenemos son gallegos» — Merche Fariña, presidenta del Centro Gallego de Ceuta.

La presidenta también subrayó el lazo afectivo entre ambos territorios tras comprobarlo este verano en Galicia —especialmente en Pontevedra—, donde recibió muestras espontáneas de cercanía y apoyo al verla con su gorra de Ceuta. Con esta reapertura, la entidad abre una nueva etapa para seguir fomentando la cultura gallega y el encuentro vecinal en la ciudad, invitando a quienes deseen sumarse a través de su página web oficial.