La obra MACBETH se representa el sábado 24 de octubre de 2026 en el Teatro Auditorio del Revellín de Ceuta.

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La compañía Teatro Clásico de Sevilla traerá al Teatro Auditorio del Revellín una impactante adaptación de la famosa tragedia de William Shakespeare, MACBETH. La función está programada para el sábado 24 de octubre de 2026 a las 19:30 horas.

La obra narra la historia de un general escocés que, impulsado por la profecía de tres brujas y la ambición de su esposa, Lady Macbeth, se embarca en una búsqueda de poder que lo lleva a una espiral de terror, culpa, locura y muerte. Esta versión contemporánea, dirigida por Alfonso Zurro, promete una puesta en escena afilada y onírica que explorará los aspectos más oscuros de la ambición humana.

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El evento, organizado por la Consejería de Educación, Cultura y Juventud de Ceuta, tiene un precio de entrada de 10 euros, una de las obras más conocidas de William Shakespeare. Esta representación también celebra los 20 años de trayectoria de la compañía, lo que añade un valor especial a la función.

Cuándo: Sábado 24 de octubre, a las 19:30

Sábado 24 de octubre, a las 19:30 Dónde: Teatro Auditorio del Revellín

Teatro Auditorio del Revellín Precio: 10€

10€ Organiza: Consejería de Educación, Cultura y Juventud de Ceuta

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