CEUTA. El ministro y autoridad funcional del mando único para la crisis migratoria, Ángel Víctor Torres, ha informado del balance de actuaciones tras presidir un nuevo Comité Especializado de Situación. Tras culminarse en dos fases el desalojo de la playa del Trampolín entre el domingo y el lunes, las cifras oficiales elevan a 11.026 el número total de retornos y expulsiones ejecutados hacia Marruecos. Solo en las jornadas del domingo y el lunes se registraron 1.813 salidas voluntarias de ciudadanos marroquíes tras ser trasladados y atendidos en el CATE.

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Durante su comparecencia, Torres defendió la absoluta legalidad del procedimiento y desmintió que se esté engañando a los migrantes para propiciar su regreso, explicando que la gran mayoría opta por retornar voluntariamente para evitar la apertura de un expediente que les deje antecedentes policiales. Asimismo, el ministro detalló la situación de los menores e infraestructuras:

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Menores filiados y reagrupación: Se contabilizan 2.827 menores filiados en la ciudad autónoma. El Gobierno español ha remitido a Marruecos 24 expedientes para la reagrupación familiar, mientras que 86 menores han marchado a la Península para reunirse con sus familias y 163 han sido derivados a distintas comunidades autónomas.

Se contabilizan 2.827 menores filiados en la ciudad autónoma. El Gobierno español ha remitido a Marruecos 24 expedientes para la reagrupación familiar, mientras que 86 menores han marchado a la Península para reunirse con sus familias y 163 han sido derivados a distintas comunidades autónomas. Capacidad asistencial: La ocupación hospitalaria se mantiene estable con solo 13 personas inmigrantes ingresadas de las 212 camas disponibles. En paralelo, continúan los trabajos de acondicionamiento en el espacio de Mendizábal, sumando el Estado un total de 7.377 plazas asistenciales habilitadas.

La ocupación hospitalaria se mantiene estable con solo 13 personas inmigrantes ingresadas de las 212 camas disponibles. En paralelo, continúan los trabajos de acondicionamiento en el espacio de Mendizábal, sumando el Estado un total de 7.377 plazas asistenciales habilitadas. Impacto económico: Desde el pasado martes 6 de octubre se ha iniciado el abono de la línea de ayudas directas a pymes y autónomos locales afectados, habiéndose registrado más de 1.700 solicitudes.

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