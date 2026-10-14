Maurice Lacroix ha anunciado su participación en la iniciativa solidaria «Watches for ELA» con una pieza única del 1975 Master Grand Date Retrograde, cuyos beneficios se destinarán a la Asociación Europea contra las Leucodistrofias (ELA).

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‹ › Foto 1 de 3 Maurice Lacroix apoya la investigación contra leucodistrofias

La subasta, que se llevará a cabo el próximo 9 de noviembre de 2026 en Ginebra, contará con la presencia de cerca de una veintena de firmas relojeras comprometidas con la causa. Maurice Lacroix destaca la creación de una pieza exclusiva que busca apoyar la investigación sobre las leucodistrofias, un grupo de enfermedades genéticas raras que afectan al sistema nervioso.

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La edición especial del 1975 Master Grand Date Retrograde incluye innovaciones como una gran fecha a las 12 horas y una indicación retrógrada del día de la semana a las 6 horas. Su esfera de zafiro permite observar el movimiento automático de Manufactura ML302, subrayando la destreza relojera de la marca.

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El uso del color rosa en la pieza refuerza el símbolo de esperanza y apoyo a la asociación. Este tono aparece en la minutería de la esfera y en la aguja de la indicación retrógrada, así como en el reverso del reloj, donde se imprime el logotipo de ELA.

Con esta acción, Maurice Lacroix se suma a la lucha por mejorar la vida de las familias afectadas por leucodistrofias y alienta avances en la investigación médica.