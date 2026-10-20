Maurice Lacroix celebra el décimo aniversario del AIKON con una nueva generación de su icónico Automatic Chronograph. La firma suiza reinventa uno de sus modelos más emblemáticos con un diseño más refinado, una caja más estilizada y nuevos detalles que refuerzan su carácter sport-chic.

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‹ › Foto 1 de 8 Maurice Lacroix presenta el AIKON Automatic Chronograph para su décimo aniversario

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El AIKON cumple diez años y, para celebrarlo, Maurice Lacroix presenta una nueva interpretación de uno de sus modelos más emblemáticos: el AIKON Automatic Chronograph. La firma suiza actualiza su diseño sin renunciar a las señas de identidad de la colección: una estética deportiva y elegante, precisión de la mecánica suiza y una excelente calidad-precio.

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La nueva colección está formada por cinco referencias: tres modelos monocromáticos en azul, negro y verde, y dos versiones estilo panda, una con contadores azules sobre esfera plateada y otra con contadores negros sobre una esfera en tono dorado. El PVP en España es de 3.690€.

El nuevo AIKON mantiene sus elementos más reconocibles, pero evoluciona en sus proporciones. El diámetro pasa de 44 mm a 42 mm y el grosor se reduce en un milímetro, convirtiéndose en un reloj más elegante y cómodo de llevar. Además, los pulsadores han sido rediseñados, y se ha incorporado un protector de corona para mayor protección.

La esfera presenta un acabado Clous de Paris, ofreciendo un juego visual que cambia según el ángulo de observación. El nuevo AIKON está equipado con la última versión del calibre automático ML112, que ofrece una reserva de marcha superior a 60 horas, permitiendo alternar su uso sin necesidad de reajustar la hora.