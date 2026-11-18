La cantante argentina Emilia Mernes ha visitado el programa «La Revuelta», conducido por David Broncano, con motivo de la presentación de «Bodypainting», su nueva canción, con la que aspira a inaugurar una nueva etapa en su trayectoria musical. Durante su paso por el espacio televisivo, la intérprete conversó con el público, defendió el contenido de sus letras, entregó varios obsequios al presentador y actualizó sus respuestas a las tradicionales preguntas sobre el dinero y las relaciones sexuales, tras haberlas contestado por última vez en el año 2023.

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Presentación de «Bodypainting», defensa de sus letras y regalos de Argentina

La intervención de Emilia Mernes en el formato presentado por David Broncano estuvo centrada inicialmente en el lanzamiento de su sencillo «Bodypainting», una composición con la que la artista busca marcar un nuevo rumbo dentro de su carrera profesional. En el transcurso de la entrevista, la cantante mantuvo una interacción directa con una espectadora presente en el patio de butacas, a quien explicó de forma detallada el significado del título de este nuevo tema musical. Asimismo, aprovechó su presencia en el plató para defenderse frente a las críticas que han recibido las letras de sus canciones.

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Más allá de la promoción discográfica, la intérprete argentina acudió al encuentro televisivo con dos regalos significativos destinados al comunicador jiennense. Por un lado, le hizo entrega de una selección de dulces tradicionales de su país natal, Argentina, conocidos popularmente como «facturas». Por otro lado, obsequió al presentador con un par de zapatos de tacón idénticos a los que ella misma utiliza habitualmente durante sus actuaciones y conciertos en directo.

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Actualización sobre su situación económica y su plan alternativo fuera de la música

En el tramo final de la entrevista, antes de despedirse del programa, Emilia Mernes procedió a actualizar sus contestaciones a las dos preguntas clásicas del formato. La artista no respondía a estas cuestiones desde el año 2023, época en la que el espacio todavía conservaba la denominación de «La Resistencia» y se emitía a través de la plataforma Movistar +.

Nunca es fácil decir adiós a un ser tan querido y que te ha regalado tantas alegrías 😞#LaRevuelta pic.twitter.com/tUnG2F5Na5 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 17, 2026

Al ser consultada por su patrimonio económico actual, la cantante evitó facilitar una cifra concreta, aunque reconoció una evolución positiva respecto a su anterior visita: «No sé un número exacto; yo creo que más que la última vez que vine, porque estuve trabajando mucho, pero también he invertido mucho en mi carrera». Durante este intercambio, la invitada intentó obtener información similar por parte del presentador al plantearle directamente: «¿Tú tienes más dinero que yo? ¿Tenemos números parecidos en las cuentas?», una cuestión que David Broncano eludió responder. Ante la observación del jiennense sobre la posibilidad de permanecer un año sin trabajar con tranquilidad, la cantante explicó cuál sería su alternativa laboral en caso de necesidad: «Si el día de mañana me va mal, siempre puedo volver a la panadería».

La confesión en «La Revuelta» sobre su juguete sexual perdido en un hotel

Respecto a la cuestión habitual sobre la frecuencia de sus relaciones sexuales durante el último mes, Emilia Mernes señaló que actualmente no atraviesa su mejor momento en este ámbito. Según explicó, el motivo principal reside en que se encuentra distanciada de su pareja debido a sus respectivos compromisos laborales, una circunstancia a la que se sumó el extravío de un juguete sexual que había adquirido previamente en Madrid y que perdió durante una estancia en un hotel.

Al relatar cómo fue el proceso de compra de dicho artículo en la capital española, la intérprete detalló las características del objeto y el ambiente del establecimiento comercial al que acudió: «Tenía un acompañante […] Tenía forma de corazón y la puntita hacía el trabajo. Cuando lo compré, en la tienda había habitaciones y se escuchaban ruidos». Tras compartir esta experiencia con el público y el presentador, la cantante lanzó una petición en tono distendido dirigida a quienes siguen su carrera: «Los fans podían regalarme alguno». Finalmente, concluyó su intervención concretando la puntuación correspondiente al balance mensual de su actividad sexual: «Ponme un 4 o un 3, fatal».