



Lee tambien: PSOE de Ceuta denuncia adjudicaciones millonarias sin concurso

MDyC Ceuta ha anunciado que solicitará explicaciones a la responsable de Hacienda sobre el incremento en las facturas de agua, un problema que persiste y afecta a la ciudadanía ceutí.

Lee tambien: Ceuta Ya exige auditoría por uso de fondos públicos

El partido destaca que los problemas cotidianos no se detuvieron los días 30 y 31 de julio, y plantea su preocupación ante estas «desorbitadas facturas» que siguen impactando a los ciudadanos.

Publicación original de MDyC Ceuta: ver en redes sociales.