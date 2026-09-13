MDyC Ceuta ha expresado su disconformidad con la gestión migratoria en la ciudad, indicando que hay más de 12.000 migrantes, incluidos menores, deambulando sin control.

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Critican la falta de un protocolo de actuación ante crisis migratorias de gran calado y señalan el desastre ocurrido a finales de julio como una de las causas de los problemas actuales.

Publicación original de MDyC Ceuta: ver en redes sociales.

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