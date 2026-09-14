El Partido Socialista de Ceuta ha denunciado que el Gobierno del Partido Popular ha adjudicado ayudas para la crisis por un total de 5,7 millones de euros sin seguir los procesos de concurso o publicidad.

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Según la denuncia, un contrato de 3,2 millones fue destinado a una empresa cuyo propietario es hermano de un asesor personal del presidente Vivas e hijo de su ex jefe de Gabinete. Otro contrato, por 2,4 millones, se otorgó a un comercio dirigido por el primo del presidente del Puerto de Ceuta. El PSOE exige explicaciones sobre el uso de la vía de emergencia y el envío de toda la documentación a los órganos de control.

Publicación original de Psoe de Ceuta: ver en redes sociales.

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