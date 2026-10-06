Melilla acogerá el próximo 15 de octubre el III Encuentro Marítimo Suncruise, una jornada de diálogo profesional que reunirá a representantes del ámbito portuario, turístico, náutico y de la industria de cruceros.

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El evento se llevará a cabo en el Real Club Marítimo de Melilla, y abordará la relación entre destinos y navieras, así como los nuevos modelos de terminal de cruceros y las oportunidades de desarrollo del turismo náutico en el Mar de Alborán.

La jornada comenzará con una bienvenida institucional que contará con la participación de Gerardo Landaluce Calleja, presidente de Suncruise Andalucía y Mar de Alborán, y de Manuel Ángel Quevedo Mateos, presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla.

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Entre los temas destacados se incluye la evolución de las terminales de cruceros y cómo estas infraestructuras pueden adaptarse a las demandas actuales de las compañías y pasajeros.

El encuentro también ofrecerá una mesa redonda sobre el potencial de la actividad náutica, con la participación de expertos en desarrollo turístico y portuario.