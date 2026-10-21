El III Encuentro Marítimo Suncruise celebrado en el Real Club Marítimo de Melilla (RCMM) ha reunido a expertos en gestión portuaria, inversión y superyates para analizar las claves que permiten a una ciudad con puerto convertirse en un verdadero destino náutico.

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Durante la mesa redonda titulada "El destino náutico en Melilla", moderada por Antonio Tejada, se discutieron múltiples aspectos que afectan la competitividad de un destino náutico. Rafael Aznar Alonso, Miguel Ángel Díez García y Francesco Gennai ofrecieron perspectivas diversificadas sobre infraestructuras, servicios, y la experiencia del navegante.

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Aznar Alonso, experto en planificación y desarrollo portuario, subrayó la importancia de no solo contar con amarres y recursos, sino de mejorar la conexión entre infraestructura y servicios para atraer y retener a los navegantes en Melilla. Destacó la necesidad de analizar datos sobre ocupación y demanda para identificar oportunidades de mejora.

Por su parte, Miguel Ángel Díez García, con años de experiencia en Puerto Sotogrande, enfatizó la integración del puerto con el territorio y la oferta de servicios que van más allá de un simple atraque, abogando por una relación más estrecha entre el puerto y la ciudad.

Francesco Gennai enfocó su intervención en las necesidades específicas de los usuarios de grandes embarcaciones, como la disponibilidad de servicios y atención a las tripulaciones, destacando que pequeñas fricciones pueden influir en la elección de los puertos de escala.